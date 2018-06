Lieto fine per le due ragazze scomparse a Milano. Erano in Puglia da un amico

di Redazione

Sette giorni con il fiato sospeso per due ragazze scomparse a Milano e finalmente il ritrovamento. I carabinieri della Stazione di Carovigno, in provincia di Brindisi, hanno rintracciato le due minorenni che si erano allontanate il 22 giugno scorso da Milano dove risiedono. La prima è una 17enne di origine campana che vive nel capoluogo lombardo con la madre e la nonna che ne avevano denunciato la scomparsa negli uffici del Commissariato Monforte il 22 giugno scorso. La seconda è una 15enne, collocata in una comunità di minori, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di quella città. La sua scomparsa era stata denunciata da un educatore della comunità sempre il 22 giugno scorso. Le due ragazze a Carovigno sono state rintracciate mentre erano in procinto di ripartire con le valigie ed i biglietti acquistati. Nella cittadina brindisina sono state ospiti nell’appartamento non occupato del nonno di un 17enne del luogo. Non è chiaro il motivo per cui le due ragazze da Milano si siano dirette a Carovigno e cosa le legasse a questa località: probabilmente l’amicizia con il ragazzo 17enne conosciuto da una delle due a Milano e che le ha ospitate. È comunque da escludere la fuga da Milano per motivi di natura sentimentale. Potrebbero aver deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare sulla costa brindisina approfittando dell’ospitalità dell’amico. Comunque l’allarme è rientrato, entrambe stanno bene e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Lecce, la 15enne è stata accompagnata e affidata ad una struttura educativa della provincia. La 17enne è stata affidata dal comandante della Stazione Carabinieri di Carovigno al padre, che vive in Campania e che è giunto nel tardo pomeriggio a riprenderla.