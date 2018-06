“L’ho visto e ho cantato Bella ciao”: chi è il trentenne del coro anti-Salvini

di Riccardo Arbusti

Si chiama Giuseppe Gelo, 30 anni, sindacalista Fiom brindisino, è Rsu di fabbrica di Leonardo, ex gruppo Finmeccanica che costruisce elicotteri. Un eroe per tanti neopartigiani in cerca di nemici da combattere, uno che ha fatto una sciocchezza secondo altri. Ma nel frattempo Gelo si gode qualche ora di notorietà sulla sua bacheca Fb, dove fioccano complimenti ma anche qualche critica, e nelle interviste sui giornali. Oggi viene addirittura intervistato dal Corriere della sera e racconta nuovamente la sua versione del “gesto antifascista” che lo ha visto protagonista sul bus che da Fiumicino doveva trasportare i passeggeri verso l’aereo diretto a Brindisi. Gelo era con altri cinque sindacalisti e, appena avvistato Salvini a bordo della navetta, hanno cominciato a cantare “Bella ciao”. La reazione del ministro? “Sorrisini e battutine con le guardie del corpo” a cui Salvini ha detto: “Ecco, ci sono i boy scout”. Il video della canzoncina ha fatto il giro del web. E’ stato lo stesso Gelo a postare il video su Fb, con il commento: “Cantarti in faccia Bella ciao non ha prezzo…”. Questo il commento di Salvini sui social: “Un Maalox per i compagni della Cgil…”. L’incontro con i cinque sindacalisti canterini non gli ha impedito, in ogni caso, di godersi il bagno di folla a Brindisi, dove ha tenuto un comizio a sostegno della candidatura a sindaco di Massimo Ciullo.