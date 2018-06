Le spettacolari immagini dell’asteroide che colpisce la Terra (video)

di Fortunata Cerri

La Terra è stata colpita il 21 giugno scorso da un asteroide rilevato dai radar soltanto qualche istante prima dell’impatto. L’asteroide è stato visibile nei cieli della città di Lipetsk, a sud-est di Mosca. Il video, girato da un uomo alla guida, mostra il momento in cui l’asteroide passa dall’atmosfera ad impattare sul suolo terrestre e secondo la Nasa è stata la collisione più forte del 2018, infatti è esploso con una forza di tre kilotoni. La difesa planetaria russa creata appositamente per individuare i meteoriti non è riuscita a rintracciarlo in tempo.