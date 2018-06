Le ruba la bici, lei lo insegue e lui la violenta: la trappola dell’immigrato

di Liliana Giobbi

Una vera e propria trappola: «Se rivuoi indietro la bicicletta, vieni a riprendertela». E da quel momento è iniziato il dramma, una violenza cieca su una donna da parte di un marocchino. Anzi, di un clandestino marocchino che aveva numerosi precedenti penali di spaccio e altro. La vittima è una trentenne aretina, stuprata in modo brutale mentre tornava a casa in bicicletta. Solo il giorno dopo la giovane ha trovato il coraggio di andare in ospedale e denunciare l’aggressore. Come racconta La Nazione, il marocchino è stato preso grazie alla descrizione fornita dalla donna che – dopo essersi presentata in ospedale dove hanno accertato i segni della violenza sessuale – si + rivolta alle forze dell’ordine e ha denunciato l’immigrato. Secondo la ricostruzione, la trentenne si trovava in una stradina alle spalle di uno dei più grandi supermercati di Arezzo. Si è imbattuta nel marocchino che è riuscito a strapparle la bicicletta su cui stava pedalando. A quel punto le ha detto: «Se rivuoi indietro la bicicletta, vieni a riprendertela». La ragazza ha iniziato a corrergli dietro ed è arrivata in un luogo isolato della città. Il marocchino le è saltato addosso e l’ha stuprata senza pietà.