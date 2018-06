Le lacrime di coccodrillo della sinistra. Staino: “Mi vergogno per le monetine a Craxi”

di Elsa Corsini

La sinistra è in affanno, si macera, si contorce. Per il presente, decisamente grigio, e per il passato che oggi ha le fattezze di un valzer di occasioni perdute. Alla psicoterapia di gruppo per la Caporetto elettorale si aggiungono rimorsi e lacrime di coccodrillo postume. Lo testimonia la confessione a cuore aperto di Sergio Staino all’Huffington Post nella quale fa pubblica ammenda per aver “gioito”, anche lui, per le fatidiche monetine lanciate a Bettino Craxi all’ingresso dell’Hotel Raphael. Dopo 25 lunghi anni il vignettista e disegnatore con il cuore a sinistra, già direttore dell‘Unità, dice testualmente: “Mi vergogno della gioia che ho provato quando lanciarono le monetine contro Craxi, fu il primo atto di anti politica della storia repubblicana, l’avvento di quello che i Cinquestelle e la Lega oggi hanno portato a compimento con il loro governo”. Un errore strategico, insomma, perché, secondo Staino, l’accanimento contro il leader socialista della sinistra e il discredito ante-litteram verso la “casta” avrebbe aperto la strada all’ascesa del male assoluto, il pericoloso duo populista che oggi siede a Palazzo Chigi.

“Mi capita di pensare dove abbiamo sbagliato. Cosa abbiamo fatto per favorire che forze negative si affermassero e prendessero addirittura il potere in Italia – racconta evidentemente ossessionato dall’attualità – e mi torna sempre in mente l’assalto al segretario del partito socialista al Raphael. Allora ci rifiutammo di vederlo come un legittimo rappresentante delle istituzioni. Un uomo con il quale dialogare. Ci lasciammo andare a una pulsione sub politica, a un’estremizzazione dei valori etici, all’esaltazione della magistratura…”. Un’analisi veritiera ma terribilmente tardiva. Un’autocritica talmente fuori tempo massimo da apparire goffa e risibile. “Sono angosciato da questo governo. E sono preoccupato per lo stato della sinistra in Italia, in Europa, nel mondo”, aggiunge uno sconsolato Staino prima di incappare in un altro mito incapacitante della sinistra, il buonismo. “Ho l’impressione di vivere in un paese sempre più cinico, in cui gli altri non sono mai riconosciuti come fratelli, ma sono individuati come avversari, a volte anche come nemici”.