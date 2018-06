L’Austria chiude 7 moschee “a rischio”. Salvini plaude: «Via gli Imam pericolosi»

di Robert Perdicchi

Le autorità austriache hanno deciso la chiusura di sette moschee e stanno valutando l’espulsione di decine di religiosi musulmani dal paese. La decisione è stata annunciata oggi dal governo di Vienna, secondo il quale la scelta è stata dettata dalla necessità di fermare l’Islam politicizzato ed estremista. La decisione coinvolge una moschea gestita da un’organizzazione di estrema destra turca a Vienna e sei gestite dalla comunità religiosa araba, ha reso noto il cancelliere Sebastian Kurz in una conferenza stampa. «Non c’è spazio nel nostro paese per le società parallele, l’Islam politicizzato e le tendenze radicali», ha dichiarato. Misure, quelle prese dal governo austriaco, definite “anti-islamiche” e “razziste” dal portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin. L’Austria potrebbe infatti espellere potenzialmente fino a 60 imam dell’Atib (Austria Turkey Islamic Union), organizzazione che gestisce diverse moschee turche nel Paese e che, come riporta il sito del quotidiano “Sabah”, è finanziata dal Direttorio per gli Affari religiosi, noto in turco come Diyanet. La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. E avviene con decreto dell’ufficio della cancelleria competente per le questioni religiose e non è appellabile. Immediata la reazione del ministrodell’Interno italiano Matteo Salvini: «Credo nella libertà di culto, non nell’estremismo religioso – ha twittato commentando il provvedimento dell’Austria – Chi usa la propria fede per mettere a rischio la sicurezza di un Paese va allontanato! Spero già la prossima settimana di incontrare collega ministro austriaco per confrontarci su linee d’azione».

Durissima la reazione della Turchia: «Misure anti-islamiche e razziste», dice il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha definito la decisione del governo austriaco di chiudere sette moschee. Lo “scopo” del governo austriaco, ha proseguito Kalin, “è marginalizzare le comunità musulmane e trarre vantaggi politici”. “Le pratiche ideologiche del governo austriaco violano i principi giuridici universali, le politiche di integrazione sociale, i diritti delle minoranze e l’etica della convivenza. Gli sforzi per normalizzare l’islamofobia e il razzismo devono essere respinti in tutte le circostanze”, ha aggiunto.