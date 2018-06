Lady Macron va dal Papa senza velo. Ma si copre con gli islamici per non offenderli

di Penelope Corrado

La chiamano sindrome di Napoleone e spesso chi ne soffre finisce in case di cura specializzate in malattie psichiatriche. Se poi a soffrirne è un capo di Stato, per di più francese, il problema da psichiatrico diventa diplomatico. L’ultimo strappo al protocollo di cui è stato protagonista il presidente Emmanuel Macron non è passato in osservato.

Arroganza Macron: fa aspettare il Papa mezz’ora

Il Presidente della Repubblica francese è giunto in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco con quasti mezz’ora di ritardo. Il Capo dello Stato transalpino, partito da Palazzo Farnese sede dell’ambasciata di Francia in Italia, è arrivato con 23 minuti di ritardo, rispetto al protocollo della visita, che prevedeva la sua presenza Oltretevere per le 10. Ad accogliere il presidente Macron, nel Cortile di San Damaso a fianco della basilica di San Pietro in Vaticano, è stato monsignor George Gaenswein prefetto della Casa Pontificia.

Brigitte Macron sceglie la laicità a corrente alternata

Ai vaticanisti non è sfuggita neppure la scelta della première dame Brigitte Trogneux. Il tailleur nero al ginocchio per Brigitte, senza velo, non è passato inosservato. Il cerimoniale in Vaticano prevede invece che le mogli dei capi di Stato in visita al pontefice indossino il velo e abiti neri. Così come hanno fatto, per esempio, Melania Trump e sua figlia Ivanka, quando accompagnarono il presidente americano. Così come ha fatto ad esempio anche la moglie del presidente canadese Trudeau. E se qualcuno ritiene che questa sia una scelta di laicità e di libertà contro le religioni (Macron si è sempre dichiarato fieramente agnostico), farebbe bene e a leggere le cronache di sei mesi fa dagli Emirati Arabi.

Lady Macron col velo e scalza per non offendere gli islamici

Nel novembre scorso, allorché Brigitte accompagnò il marito ad Abu Dhabi, si presentò con un look insolitamente monacale. Vestita con un completo color bianco, rispettosa del protocollo locale, Brigitte Macron ha seguito tutte le regole dell’Islam: ha visitato il palazzo scalza e si è coperta la testa con un enorme velo. Laicità a corrente alternata. Con i cattolici tolleranti si può fare, con i musulmani meglio chinare il capo e indossare il velo.