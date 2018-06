La Ventura rivela: “Ai tempi ho votato Msi”. Quel tweet: “Vogliamo Savona”

di Alessandro Giuliani

“Io proverei a far lavorare le forze che hanno vinto le elezioni, vogliamo Savona“: indovinate di chi è questo tweet digitato nei tempi tempestosi che hanno preceduto la formazione del nuovo governo? Di Simona Ventura, che in un’intervista a Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, su Nove, si è lasciata andare a qualche confessione sulle sue preferenze politiche. Si parlava di estetica, di Rai, di tv in genere, di conduzione. E di “ritocchini”. “Perché, c’è stato un momento in cui non si riconosceva più?”. Risponde la Ventura: “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo. Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop”.

L’intervista è stata ripresa da Dagospia. A proposito di espressività e di verità, la Ventura parla senza reticenze: “Lei non ha mai detto per chi ha votato. Però durante i giorni della crisi per la formazione del governo ha sentito l’esigenza di scrivere quel tweet. Perché ?”, chiede la giornalista. “Perché come tutti gli italiani mi è partita:… basta! Giro per il mondo, c’è un grande amore per il nostro Paese, ma vogliamo anche contare”, risponde la presentatrice che condurrà Temptation Island vip. . “Il suo cuore batte ancora Lega?”, insiste la Fagnani.“Ho votato tante cose – risponde la Ventura- e sempre più le persone delle coalizioni”. Qualche nome? “Ai tempi ho votato Movimento sociale italiano e Bettino Craxi”, ammette Ventura che poi conclude: “Salvini comunicativamente ha fatto un grosso lavoro”.