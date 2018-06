«La sinistra perde perché preferisce i salotti alla strada»: così Boccia sferza il suo Pd

di Mariano Folgori

La sinistra perde regolarmente le elezioni perché preferisce frequentare i salotti piuttosto che andare in strada: ricorda verità amare ai suoi amici (o “compagni”) di partito, Francesco Boccia nel corso di un convegno a Bari. «Il Partito democratico vive una crisi che è sotto gli occhi di tutti. Inutile nasconderlo». Il parlamentare piddino non esita a mettere il dito nella piaga: «I dirigenti che sono andati per strada a fare campagna elettorale sono pochissimi. Questo deve farci riflettere». «Io – insiste Boccia rincarando la dose – ho invitato molte persone, a partire da Calenda, a venire per strada, anziché vivere su Twitter o nei salotti. C’è il tempo per la tv e c’è il tempo per la strada». Di qui l’auspicio:«La sinistra deve tornare a rappresentare i diritti negati, le periferie, le strade e i marciapiedi. Deve ritornare tra gli ultimi. Io penso che questa cosa si possa fare solo con un grande congresso». L’esponente del Pd mette inoltre in guardia i suoi anche da certe, recenti infatuazioni “europee”. «Vediamo dove si posiziona il Pd su Ilva e Tap e capiamo anche quante tesi congressuali ci saranno. Io penso che ce ne saranno più di una, perché se c’è chi pensa che il Partito Democratico debba essere il partito di Macron significa che siamo su un’atra strada». I tempi cambiano, la crisi della società italiana è profonda e , di questo passo, la sinistra al caviale si può scordare di tornare al governo. Così, dopo aver perso l’anima, avrà smarrito anche il caviale.