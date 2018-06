La Russa: «Vicino agli uomini e donne in divisa dopo le offese di Gino Strada»

di Mariano Folgori

Non sempre i capelli bianchi portano la saggezza. Certamente non è il caso di Gino Strada, il fondatore di Emergency, che si è abbandonato domenica pomeriggio a un vero e proprio delirio ideologico nel salotto di Lucia Annunziata su Raitre, Mezz’ora in più. «Sono sconcertato. Ho 70 anni e non pensavo più di vedere ministri razzisti o sbirri nel mio Paese. Non hanno considerazione delle vite umane». Strada si riferiva al ministro dell’Interno Matteo Salvini e al predecessore Marco Minniti.

Parole violente, un insulto gratuito, parole che legittimano una reazione delle istituzioni. C’ha pensato il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. «Non pensavo che ci fosse ancora tra esponenti in vista della sinistra un Gino Strada che non si vergogna di chiamare sbirri gli uomini e le donne delle forze dell’ordine. I suoi compari e compagni almeno nascondono la loro disistima per “gli sbirri” mentre esattamente come Strada chiamano razzisti quelli che denunciano la loro folle politica sull’immigrazione selvaggia. Agli uomini e alle donne in divisa giunga la mia vicinanza».

Così Gino Strada ha chiosato la sua invettiva: «Io in questa società non mi ritrovo più e cercherò alternative. Ad esempio andarmene da questo Paese». Fosse vero…