La Regione Sicilia intitolerà una scuola ai fratellini morti nel rogo di Messina

di Redazione

L’Istituto Boer – Verona Trento di Messina sarà intitolato a Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini morti venerdì scorso nell’incendio divampato nella loro abitazione. Ad annunciarlo è l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione siciliana, Roberto Lagalla, esprimendo «la più sentita vicinanza ai genitori di Francesco Filippo e di Raniero, che vivono in queste ore un dolore così immenso. Il gesto di Francesco Filippo, che ha tentato di mettere in salvo il più piccolo, rimanendo a sua volta vittima del fuoco, è stato un atto eroico e di grande coraggio, compiuto a soli 13 anni, a testimonianza di grande amore familiare». «Affinché questo esempio possa divenire memoria per tanti giovani adolescenti – conclude Lagalla -, sosterremo con convinzione l’iniziativa per avviare, da subito, l’iter che possa condurre a dedicare l’Istituto scolastico Boer – Verona Trento di Messina al ricordo di così giovani vittime».

Domani i funerali a Messina: maxischermo in piazza Duomo

Un maxischermo sarà installato domani in piazza Duomo, a Messina, in occasione dei funerali di Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini vittime del terribile rogo che venerdì scorso ha devastato la loro abitazione in via dei Mille. Le esequie saranno celebrate domani, alle 10, nella cappella del Collegio Sant’Ignazio e «per venire incontro alle molte richieste di partecipazione arrivate dai cittadini» garantendo al tempo stesso «condizioni di assoluta sicurezza» nell’area del Chiesa che ha una capienza ridotta, il sindaco Renato Accorinti, «rispettando la volontà della famiglia Messina» ha disposto la sistemazione del maxischermo. «Siamo vicini alla famiglia come lo è tutta la città in questo momento di grande dolore – spiega Accorinti – abbiamo proclamato per domani il lutto cittadino e le bandiere di Palazzo Zanca sono a mezz’asta sin dallo scorso venerdì».