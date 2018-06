La polizia Usa al lavoro sulle direttive di Trump: non separare figli e madri

di Redazione

La polizia di frontiera Usa ha temporaneamente sospeso la politica di “tolleranza zero” verso le famiglie di immigrati che entrano illegalmente dal Messico con bambini. Lo ha dichiarato ai giornalisti in Texas il commissario per la dogana e la protezione dei confini (Cbp) Kevin K. McAleenan, spiegando che non avverranno ulteriori segnalazioni di famiglie al Dipartimento di giustizia finché tra le due agenzie non verrà concordata una procedura che consenta di perseguire i genitori senza separarli dai figli. La mossa, che arriva in seguito all’ordinanza del presidente Donald Trump che chiedeva la fine delle separazioni familiari degli immigrati, potrebbe tuttavia portare a un ritorno all’approccio catch and release (cattura e rilascia), usato sotto l’amministrazione Obama e aspramente criticata da Trump, in base al quale gli immigrati illegali vengono liberati dopo l’arresto in attesa dell’udienza sul loro status. In pratica, gli agenti di frontiera degli Stati Uniti che fermano i migranti adulti senza documenti accompagnati da bambini consegneranno loro una citazione in giudizio, consentendogli di proseguire per la loro strada, piuttosto che tenerli in una struttura di detenzione.



Alla domanda sui commenti di McAleenan, la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha risposto:…

