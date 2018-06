La più brutta pagina della Raggi: offese ad Almirante al grido di “Bella ciao”

di Guglielmo Federici

Una pagina vergognosa ha vissuto l’aula del Campidoglio, presente Virginia Raggi, in merito alla penosa giravolta del M5S sulla via da dedicare ad Almirante. Nel suo scranno al centro dell’aula intitolata a Giulio Cesare, Virginia Raggi ha assistito e avallato una scena pietosa, con i partigiani dell’Anpi che cantavano “Bella ciao” a pattugliare il dibattito: a due settimane dall’ok all’intitolazione della via al leader missino, il consiglio ha approvato la contro-mozione, con una Raggi pronta a intervenire per evitare defezioni tra i suoi. Un partigiano di 92 anni con il fazzoletto al collo è andato a salutarla di persona. Roma è “tornata” antifascista, gridavano i partigiani con tanto di “Bella ciao” intonata dai banchi del pubblico. Il “pattugliamento” dei partigiani durante un dibattito su Almirante è forse la scena più brutta, tra le tante, dell’era Raggi. L’assemblea capitolina ha infatti approvato con 30 voti favorevoli e 4 contrari la contro-mozione firmata dai Cinque stelle e dalla stessa sindaca, che impegna la giunta «a non procedere alla intitolazione di toponimi, o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche, a esponenti politici portatori di ideologie riconducibili al “disciolto partito fascista” o a persone che si siano esposte con idee antisemite e razziali». Un’offesa, un’altra ancora alla figura di Giorgio Almirante da parte di “nani politici” e ignoranti, come ben definiti da Vittorio Sgarbi.

Eppure questi “giganti” pentastellati hanno avuto il coraggio di dire: «Ci vergogniamo», a proposito della precedente approvazione della via ad Almirante, da loro stessi votata e poi ricusata dopo poco. «È stato un errore banale – dicono i 5stelle- avevamo ritenuto che fosse un’intitolazione come tutte le altre». Ma le vergogne non sono finite. Subito dopo, la Raggi ha parlato direttamente ai partigiani presenti promettendo che nello Statuto di Roma Capitale inserirà i «valori antifascisti», per cui presto procederà al processo di ridenominazione di due strade, via Donaggio e via Zavattaro, esponenti che sottoscrissero il Manifesto delle razza. Giorgia Meloni è intervenuta a difesa della figura di Giorgio Almirante rimarcando lo scempio grillino e anche la stupidità di certi gesti: «Abolirete anche via Pirandello, che aderì al fascismo? Una gazzarra infelice e incivile che serve solo «a far dimenticare i problemi del sindaco». E poi su Almirante non si discute. Resta un esempio per le nostre istituzioni e la cultura politica, un maestro di pacificazione. E FdI promette battaglia. Non finirà qui. «Questa mozione non impedisce l’intitolazione di una strada»