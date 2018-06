La “Open Arms” sfida l’Italia e imbarca altri 50 migranti. L’altolà di Salvini

di Sara Gentile

Un’altra nave si avvicina alle coste italiane. È la Open Arms: ha imbarcato una cinquantina di migranti bypassando la motovedetta libica. A darne la notizia è Matteo Salvini in un post su Facebook. «La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo – scrive il ministro dell’Interno – Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono». La nave Open Arms della Ong Proactiva era stata nei giorni scorsi già respinta da Malta con un carico di altri migranti. Adesso ci riprova.

Salvini: «Le Ong non sono più legittimate»

In un’intervista al Corriere Salvini qualche ora prima ha ribadito che le «Ong non sono più legittimate. Si è sancito che nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica. E infatti Malta chiude e l’Italia ha già chiuso i suoi porti. Anzi, abbiamo chiuso per gli attracchi di queste navi anche quando non portano migranti. Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere in Italia non toccheranno più terra».