La Ong Open Arms contro l’Italia: avete fatto annegare cento migranti

di Redazione

Polemiche e indignazione dopo il tragico naufragio di un gommone a 6 chilometri delle coste libiche che ieri all’alba ha causato la morte di circa cento migranti, tra cui tre bambini. Il gommone, dopo un’esplosione a bordo, ha cominciato a imbarcare acqua. Le foto dei bimbi annegati, vestiti di rosso per essere avvistati prima dai soccorritori, circolano da ieri sui social. Solo 16 i superstiti, che hanno atteso un’ora in attesa dei soccorsi.

Ora la Ong Proactiva Open Arms punta l’indice contro la guardia costiera italiana, anche se spettava alla guardia costiera libica soccorrere i naufraghi. Stando a quanto dichiarato dai rappresentanti di Proactiva Open Arms attraverso il profilo twitter dell’europarlamentare socialista spagnolo Javi Lopez, infatti, la stessa Ong avrebbe provato a contattare le capitanerie di porto italiane e libiche per segnalare la presenza di una imbarcazione in difficoltà. L’appello però sarebbe stato ignorato dalle due autorità portuali, che avrebbero il compito di coordinare le operazioni di salvataggio nella zona SAR libica. I naufraghi in mare sono stati avvistati da alcuni pescatori che hanno dato l’allarme.

Stamattina la nave di Open Arms ha effettuato un nuovo salvataggio recuperando 59 persone: per Matteo Salvini questi migranti devono andare a Malta e la nave spagnola può “scordarsi di arrivare in un porto italiano”.

Accuse alla rigidità dell’Europa che ha bloccato le operazioni delle Ong sono arrivate anche da Medici senza frontiere: “I governi europei – scrive Msf – stanno finanziando, formando ed equipaggiando la guardia costiera libica per intercettare barche alla deriva e rispedire le persone a bordo in Libia dove vengono detenute in condizioni disumane. In uno sviluppo senza precedenti, circa 2mila persone sono state rispedite in Libia durante lo scorso fine settimana. All’arrivo sono stati condotti in centri di detenzione arbitraria senza alcun processo legale”.