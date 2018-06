La Morani ne sforna un’altra: «Salvini fa il bullo politico». E viene umiliata

di Fulvio Carro

«C’è una totale inadeguatezza e incapacità del ministro degli Interni a gestire questo flusso migratorio che è anche un fenomeno ordinario». Alessia Morani non si lascia sfuggire l’occasione di mettersi in mostra. O meglio, di pontificare rimediando brutte figure. Ospite a L’aria che tira su La7, la spara grossa su Matteo Salvini, colpevole di aver chiuso i porti alla nave Aquarius. Ma non soddisfatta, la Morani ha aggiunto: «Il fatto di aver respinto l’Aquarius è un atto di bullismo politico. E quella foto a braccia conserte tutto scuro è ridicola». Ma Lucia Borgonzoni la umilia: «Mi sembra che giocate alla volpe con l’uva». Non è la prima volta che la Morani prende uno scivolone. Fu travolta dalle ironie del web quando chiese di non far vedere più la foto di Luca Traini con il tricolore sulle spalle. «È una vergogna quella foto di Traini col tricolore, il tricolore è nato con la lotta antifascista…». Probabilmenta aveva dimenticato un particolare: il tricolore è figlio delle battaglie risorgimentali. In un’altra occasione, sempre in tv, pronunciò la fatidica frase: «Chi è a reddito zero non è che nella vita precedente abbia combinato granché».