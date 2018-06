La Merkel dà ragione al centrodestra: “Italia lasciata sola sugli immigrati”

di Monica Pucci

Sarà un caso, ma adesso un po’ tutti, in Europa, iniziano a riconoscere che l’Italia ha un problema con l’immigrazione che non può risolvere da sola, tantomeno accogliendo tutti, come sostiene la sinistra. “Dobbiamo trovare una risposta europea alle sfide migratorie. L’integrazione può riuscire, dobbiamo costruire insieme una risposta di accoglienza perché siamo una società aperta. Non si possono dare risposte puramente nazionali perchè non funzionano”, spiega il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, in un’intervista a “Mezz’ora in più” su Raitre. Toni morbidi anche con il governo grillo-leghista: “Il dialogo può essere vigoroso ma siamo rispettosi delle divergenze. Bruxelles non è avversario ma partner con il quale bisogna dialogare, con lo stesso rispetto che Bruxelles deve al Governo italiano”.

Sarà un caso, ma nelle stesse ore in cui Matteo Salvini ribadiva la linea dura sul tema degli ingressi, perfino la cancelliera tedesca Angela Merkel recitava una sorta di mea culpa in salsa europea, in un’intervista rilasciata nell’edizione domenicale della Fas, la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. “La sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune e la lotta alle ragioni dell’esodo dei migranti sono la vera questione esistenziale per l’Europa. Parte dell’insicurezza in Italia ha la sua origine proprio dal fatto che gli italiani, dopo il crollo della Libia, si sono sentiti lasciati soli, nel compito di accogliere così tanti migranti. Abbiamo bisogno di un sistema comune dell’asilo e misure comparabili nella decisione su chi rimane e chi no”.