La Littizzetto si scaglia contro il ministro Fontana: «Fermo al Medioevo» (video)

di Redazione

Solite ironie contro i politici, ma stavolta con un occhio di riguardo per quello di “destra”, da Matteo Salvini a Lorenzo Fontana. Nella sua ultima (per fortuna) puntata di Che tempo che fa Luciana Littizzetto, con il partner ossequioso Fabio Fazio, ha preso di mira il neo-ministro per la Famiglia e vicesegretario della Lega, Fontana, che aveva detto che “le famiglie arcobaleno non esistono”, cosa vera secondo la legge. «Non ho niente contro Fontana… Ho tanti amici fontane, ma che facciano le fontane a casa loro. Se devo scegliere un Fontana scelgo Jimmy Fontana, che cantava Il mondo non si è fermato mai un momento, non questo Fontana, che sembra si sia fermato al Medioevo”. Non fa ridere, ma piace molto al pubblico di sinistra di Fazio.

video dal minuto 14.14.