La Lifeline va a Malta, poi indagine sulla nave. L’Italia accoglierà una quota di migranti

di Redazione

Si avvia a soluzione il problema della nave Lifeline, con a bordo 234 migranti. “Ho appena sentito al telefono il presidente maltese Muscat – dice il premier Giuseppe Conte – la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il presidente maltese abbiamo concordato che l’imbarcazione sarà sottoposta a indagine per accertarne l’effettiva nazionalità e il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte dell’equipaggio”. L’Italia ha accettato il principio della redistribuzione dei migranti: “Coerentemente con il principio cardine della nostra proposta sull’immigrazione – secondo cui chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi, sbarca in Europa – l’Italia farà la sua parte – spiega ancora Conte – e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l’auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato“. Anche Malta concorda con l’Italia sul fatto che il caso della Lifeline, che rischiava di degenerare in una crisi umanitaria, è stato “provocato dalle azioni del capitano che ha ignorato le istruzione date sulla base delle regole internazionali dalle autorità italiane”.

“E due! – esulta Salvini su Facebook – dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no!”. Intanto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in una diretta Facebook difende la Guardia Costiera italiana dagli attacchi di questi giorni e spiega di aver parlato al telefono con il suo omologo della Libia, Milad Maatuq per dargli la disponibilità a rafforzare la Guardia Costiera libica con nuove motovedette italiane, in modo da pattugliare meglio i loro mari e contrastare più efficacemente le partenze dei barconi della morte.