La Kyenge sprofonda e insulta: «Conte e Salvini, due spregiudicati»

di Giorgio Sigona

Non poteva mancare all’appello Cécile Kyenge, la piddina che urlava il suo siamo tutti clandestini, al pari dei centri sociali . Non poteva mancare lei, la paladina del porte aperte a tutti, bersaglio preferito del popolo del web. Una delle “colpevoli” dell’invasione di migranti in Italia. Questa storia dei porti chiusi l’ha fatta sprofondare. Ha perso il controllo, si è rifugiata nell’insulto. Ha visto le sue (contestatissime) teorie finire nel cassettone. «Nelle ultime ore – ha detto – si è consumata una triste pagina di attualità che ha visto 629 persone strumentalizzate da eminenti esponenti del governo italiano come merce propagandistica». Non dice che è esattamente il contrario, e cioè che la sinistra – circondata dal solito esercito (ridotto) di buonisti – per anni ha finto di non sentire la rabbia degli italiani, etichettando come razzisti e intolleranti tutti coloro che ponevano una questione di sicurezza e di controlli. La Kyenge ha subito trovato il modo di scagliarsi a testa bassa contro premier e ministri dell’esecutivo: «La spregiudicatezza con la quale Conte, Salvini e Toninelli hanno giocato sulle vite di più di seicento persone pone ancora più in evidenza il fatto che sia ormai urgentissima una revisione del regolamento di Dublino». L’esponente Pd ha poi invitato il governo italiano ad appoggiare «la proposta che già da tempo abbiamo avanzato al Parlamento Europeo: una riforma che permetta una gestione europea e non più solo nazionale del fenomeno migratorio e dell’asilo». “Il concetto” spiega l’europarlamentare «è che ‘chi sbarca in Italia sbarca in Europa: un cambio di paradigma che prevedrebbe la gestione più efficace dei ricollocamenti, attuati in base al principio della solidarietà, spostandola dalla sede nazionale a quella europea e che consentirebbe un’equa condivisione delle responsabilità. Le forze al governo», conclude, «invece su questo tema hanno votato contro e ora tacciono colpevolmente: forse l’immigrazione per loro è utile solo a scopi elettorali?».