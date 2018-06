La Kyenge diventa attrice in un film sui migranti. Finanziato con soldi pubblici…

di Redazione

Da politica ad attrice, sempre sulla stessa falsariga: la teoria delle porte aperte agli immigrati, che a lei è valsa, negli anni, non solo un solido posto di lavoro, ma anche una carriera nei Palazzi del potere fino a raggiungere le istituzioni europee. Tutto bene, se non fosse per quelle accuse, fastidiose e ripetute, che Cecile Kyenge rivolge da anni alle forze poltiche di destra e spesso a tutti gli italiani di razzismo e discriminazione, nonostante lei stessa dimostri il contrario. Al punto che oggi anche la “carriera” cinematografica dell’eurodeputato del Pd viene sostenuta dallo Stato, con soldi pubblici, visto che la Kyenge nei giorni scorsi è stata protagonista nei giorni scorsi di un corto, “Indovina chi ti porto per cena”, che tratta i temi dell’immigrazione diretto dal regista di origini somale Amin Nour e finanziato dal bando MigrArti 2018, con soldi del Ministero dei Beni Culturali diretto, fino a pochi giorni fa, dal collega di partito Franceschini.

Il film è una storia romanzata dei figli degli immigrati nella Roma di oggi. La trama parla di un giovane somalo che, a Roma, si prepara a incontrare i genitori della sua ragazza, russa di origine ma italiana a tutti gli effetti: 24.900 euro il contributo riscosso dal film della Kyenge, accanto alla quale recitano attori professionisti come Jonis Bascir (Un medico in famiglia), Alla Krasovitzkaya (Come un gatto in tangenziale) e Yoon Cometti Joyce (Gangs of New York).