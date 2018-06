La Gatta Mangiona – Roma

di Redazione

La Gatta Mangiona

Via Federico Ozanam, 30/32 – 00152 Roma

Tel. 06/5346702

Sito Internet: www.lagattamangiona.com

Tipologia: pizzeria

Prezzo: 25€ per antipasto, pizza e birra

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Pizzeria che non delude e si conferma tra le migliori della Capitale grazie alla lunga lievitazione dell’impasto che conferisce un’alta digeribilità e per la qualità delle materie prime utilizzate che assicurano una piacevole esperienza per il palato. Il menù si muove tra gusti tradizionali e altri più creativi con proposte fuori lista spesso molto interessanti come quella disponibile per il periodo natalizio con pomodori datterini, anguilla affumicata, pecorino di fossa e menta romana per un risultato goloso e avvolgente. Si può scegliere molto bene anche tra i gusti tradizionali come l’ottima napoletana ricca di acciughe. Tra i fritti, eseguiti alla perfezione e asciutti, gustosi i fiori di zucca, avvolgente la classica crocchetta di patate, tra i migliori di Roma i supplì classici ricchi di un saporito sugo come quello con radicchio e vino rosso. Tra i dolci, vellutata e gustosa la mousse al cioccolato fondente servita con rum e biscottini. Da bere si può scegliere tra birre artigianali e vino dalla buona selezione disponibile.

AMBIENTE

Il comodo locale si dipana tra un paio di sale con un arredo sobrio e classico con alle pareti tante immagini feline per un ambiente accogliente che a locale pieno risulta un po’ rumoroso.

SERVIZIO

Si conferma veloce e professionale con i diversi camerieri che riescono ad eseguire i loro compiti senza sbavature.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –