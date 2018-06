La gaffe di Casalino. Fa il dito medio a Macron, poi cancella tutto. Ma è tardi

di Alessandra Danieli

Una bella gaffe per il guru della comunicazione grillina. Una svista decisamente sfortunata. Fa il dito media a Macron ma sbaglia destinatari, o è troppo impulsivo, e il gesto non proprio elegante nei confronti del presidente francese finisce dritto dritto nella chat WhatsApp dei giornalisti. È successo all’iperattivo Rocco Casalino (che cura anche l’immagine del premier Giuseppe Conte), come riporta un articolo ben informato del Giornale. Per evitare un nuovo incidente diplomatico con Parigi, se mai la notizia di fosse diffusa, come è avvenuto, l’ex partecipante al Grande Fratello si è precipitato a mettere una pezza. Prima ha cancellato tutto sperando che nessuno se ne fosse accorto poi ha minizzato e infine si è infuriato per la solerzia dei giornalisti “spioni”, la stessa che lui utilizza per diffondere il verbo grillino e l’attività del governo giallo-verde.

Gaffe di Casalino con Macron

Come sono andate le cose? In trasferta a Bruxelles, dove l’incidente è sempre in agguato per chi non è troppo avvezzo ai contesti internazionali, quando nella chat della Rappresentanza italiana aperta con i cronisti gli chiedono un commento alla proposta francese di hotspot, a Casalino scappa di replicare con l’icona del dito medio. Poi si rende conto della gaffe, lo cancella, ma è troppo tardi: la bravata antifrancese finisce sull’Ansa, e poi nelle cronache di Repubblica e del Giornale. Rocco si indigna e poi abbandona infuriato la chat. «Lavoro 18 ore al giorno, ho 73 chat diverse. Se anche sbagliare chat e mettere un emoticon diventa una notizia, mi arrendo, è stato un piacere», scrive sulla chat dedicata al Consiglio europeo. L’ultima prima di mollare il gruppo.