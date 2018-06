La destra tedesca: vogliamo costruire insieme con l’Italia la fortezza Europa

di Giovanni Trotta

Esiste in Europa anche un’altra Germania, oltre a quella della cancelliera Angela Merkel. Una Germania che sta crescendo. Il partito di estrema destra tedesco Afd (Alternative fuer Deutschland) “vuole, deve” lavorare con Austria, Italia ed Ungheria per far avanzare il suo piano per creare una “fortezza Europa”, chiudendo gli ingressi ai migranti. Lo ha detto Joerg Muethen, leader noto per i suoi commenti incendiari sui migranti, intervenendo al Congresso di Alternativa per la Germania ad Augsbourg, in Baviera. “Il multiculturalismo è il grande fallimento ideologico del 21esimo secolo e quelli che osservano attentamente la situazione possono già vedere come superare questa ideologia tossica, questa utopia”, ha affermato di fronte ai 500 delegati del partito che ha scelto di svolgere il suo congresso nello stato conservatore dove spera di ottenere un importante successo alle elezioni locali del prossimo 14 ottobre. Un altro leader di Afd, Alexander Gauland, nel suo intervento ha bollato come “un flop totale” l’accordo ottenuto dai leader della Ue sui migranti. Circa 5mila persone si sono riunite nella cittadina bavarese per protestare contro il congresso del partito dell’estrema destra. Nella città sono stati inviati 2mila poliziotti in più durante la durata del congresso dell’Afd.