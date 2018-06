La De Girolamo “cambia mestiere”: per l’ex parlamentare un futuro in tv

di Fortunata Cerri

Appassionata, nella vita come nella politica. Ma non solo. Anche nella veste di inviata televisiva e ospite per la trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo ha lasciato il segno. Tanto che il conduttore, durante l’ultima puntata andata in onda domenica sera, ha rivolto un ringraziamento particolare alla «straordinaria Nunzia De Girolamo che quest’anno ci ha dato una mano enorme in tanti momenti». E nel futuro spunta l’ipotesi di cimentarsi in modo costante in tv.

Nata a Benevento il 10 ottobre 1975, laureata in Giurisprudenza e avvocato, ex ministra delle Politiche Agricole del governo Letta, ha iniziato la carriera politica come coordinatrice di Forza Italia nella città campana nel 2007 per poi essere eletta deputato nel 2008 con Popolo della Libertà. Sposata dal 2011 con il deputato del Partito Democratico Francesco Boccia, un anno dopo è diventata mamma di una bambina, Gea.

Nunzia De Girolamo “inviata” in Sicilia

Attualmente fuori dal Parlamento, negli ultimi tempi è apparsa in tv nella trasmissione di Giletti su La7, rivestendo il ruolo di inviata in Sicilia per parlare del caso delle sorelle che a Mezzojuso resistono da anni alla pressione della mafia e di ospite, come nell’ultima puntata dedicata a Fabrizio Corona. De Girolamo, in chiusura di trasmissione, ha voluto dare un consiglio da madre all’ex paparazzo dei vip. L’ex ministra, notando il sorriso apparso sul volto di Corona davanti a un filmato che lo riprendeva con il figlio, ha detto: «Quel sorriso portalo con te, per evitare di ritrovarti in situazioni difficili nel tuo futuro».