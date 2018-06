La carezza di Macron al Papa: un gesto inusuale e anche un po’ irriverente (video)

di Redazione

La visita di Macron in Vaticano ha un significato tutto politico. Come ricorda Formiche.net “secondo la stampa francese, Macron sta cercando di guadagnarsi il consenso di una parte dell’elettorato cattolico (circa il 45 per cento) che votò a favore del conservatore François Fillon nella primavera del 2017. L’inquilino dell’Eliseo vuole ricostruire la base sociale della sua presidenza, puntando sul sostegno di cattolici, moderati, europeisti e cittadini delusi”. Nell’aprile scorso Macron in un discorso aveva già iniziato la sua politica di riconquista rifiutando il laicismo intransigente e presentandosi quale garante “della libertà di credere o di non credere”. Troppo poco per un vero credente, ma anche per un laicista irriducibile. Oggi durante l’udienza in Vaticano – che secondo Le Figaro inquieta il Grande Oriente di Francia – il presidente francese ha parlato con il Papa di migranti e di disarmo ma ha soprattutto fatto un gesto, già ribattezzato la “carezza di Macron”, molto poco protocollare, approcciandosi al Santo Padre come se questi fosse un vecchio amico, da salutare con un abbraccio e addirittura accennando una carezza. Un modo per prendersi la scena tutta per sé e per mostrare al mondo che il capo dell’Eliseo tratta il Pontefice da pari a pari, senza atteggiamenti di soggezione e devozione. Da ricordare, in proposito, che Macron ha studiato dai gesuiti e si è fatto battezzare a 12 anni pur dichiarandosi “agnostico”. Il presidente francese è accompagnato a Roma dalla moglie Brigitte, dal ministro dell’Interno, Gerard Collomb, incaricato dei culti religiosi, e dal ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian.