La Capitaneria italiana intima a Malta: «Fate attraccare la LIfeline»

di Redazione

La Capitaneria italiana ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare la nave Ong Lifeline battente bandiera olandese. Lo si apprende da fonti del governo. Questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto su Facebook: «La nave fuorilegge Lifeline (Ong tedesca che usa finta bandiera olandese e mi diede del “fascista”) è ora in acque di Malta, col suo carico illegale di 239 immigrati. Per la sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra finalmente i suoi porti». «Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato – ha aggiunto il ministro dell’Interno – Mai più in mare a trafficare, mai più in Italia».

«Da cittadino, prima ancora che da ministro – ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli – , dico che Malta non può evitare di assumersi una responsabilità che è prima di tutto umanitaria. Stiamo seguendo con la massima attenzione e preoccupazione perché la nave non ha le caratteristiche tecniche per il trasporto di così tante persone».

Ieri Salvini aveva puntato il dito contro la Lifeline prima annunciando che le centinaia di migranti a bordo non sarebbero stati accolti in Italia e poi dichiarando di voler arrestare tutto l’equipaggio per «favoreggiamento della immigrazione clandestina». «Questa nave non è registrata in Olanda, da Amsterdam ci hanno risposto due ore fa, ‘non è una nave nostra’ hanno detto. E allora è una nave pirata», aveva sostenuto il leader della Lega.