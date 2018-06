di Redazione

Con la scorta in bella evidenza e un’auto di servizio ad aspettarla, come compete agli ex ministri per un certo periodo di tempo, Maria Elena Boschi ha fatto la sua apparizione durante il dibattito sul voto di fiducia al governo grillo-leghista. “Torno in Parlamento con grande entusiasmo, temo che torneremo indietro su temi come diritti civili”, ha detto…

