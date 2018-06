Cinghiali a Roma, la Bonaccorti “distrugge” la Raggi con un tweet

di Alessandro Giuliani

Come “distruggere” Mai visto un degrado così. Già, povera Roma, da tempo preda di topi e di cinghiali. Appena si postano immagini e articoli sul degrado e sulla sporcizia in cui versano molti quartiere della Città Eterna subito si levano, accanto all’indignazione popolare dei più, i cori in difesa della sindaca Raggi, come se si trattasse di un delitto di lesa maestà. Anche Enrica Bonaccorti, la popolare conduttrice di tanti programmi tv si sta prendendo i suoi insulti. Da un paio di giorni a questa parte Roma è infatti diventata bersaglio prediletto di cinghiali con la la foto virale di un branco che rovista nell’immondizia nei pressi di una via di Monte Mario. Dal MoVimento 5 Stelle gridano alla fake news e rimandano le responsabilità ai predecessori della Raggi, come se le lacune del passato esentassero l’amministrazione attuale dal fare qualcosa. Anche Enrica Bonaccarti, una romana che vive nella Capitale da sempre, è entrata quindi nel merito della questione e su Twitter ha manifestato tra l’ironico e e l’arrabbiato tutta la sua impotenza, tutta la sia incredulità: «In attesa delle pecore per l’erba, abbiamo i cinghiali per l’immondizia! Io vivo a #Roma da 50 anni, stessa zona. Mai visto un #degrado così (a parte le buche assassine..) Peccato, è la città più bella del mondo” ha scritto in un post amaro la conduttrice. Un tweet pungente e corrosivo che però le è costato il consueto attacco grillino, con insulti, minacce e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dal M5s gridano alla fake news…