La Boldrini “corteggia” Fico: «Che ci fai con Salvini e gli xenofobi?»

di Franco Bianchini

Rieccola, Laura Boldrini. Rieccola con il suo solito linguaggio. Rieccola con quel sarcasmo politico che l’ha trasformata in uno dei personaggi più bersagliati sul web. Interviene in difesa dell’indifendibile, cioè di quelle organizzazioni che continuano a creare polemiche e che sono accusate di avere interessi nella questione dei migranti. Non ci sta colei che si faceva chiamare presidenta e che nella scorsa legislatura passava il suo tempo a declinare tutto al femminile, da sindaca a ministra fino a dottora (perché non le andava bene nemmeno dottoressa). Nessuno tocchi le Ong, è il suo avvertimento. Nessuno tocchi quelle Ong che Salvini ha “osato” criticare sostenendo che «fanno affari» e che «fungono da taxi». Ora per la Boldrini ha trovato una sponda in Roberto Fico. Forse lo considera uno dei suoi, un kompagno, per quel pugno chiuso esibito il 2 giugno. Un kompagno che sta sbagliando sponda. «Chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato. Condivido le parole di Roberto Fico sulle Ong», scrive su Twitter. «Solo una domanda: capisco che sei stato eletto coi loro voti, ma che ci fai insieme a Salvini e agli xenofobi della vostra coalizione? Addio Coerenza». È l’ennesima incursione della leader di Leu. Del resto, a lei il contratto di governo non sta bene: «Non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile. Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma l’impostazione è completamente sbagliata». Sempre lo stesso copione. Probabilmente non si è ancora ripresa dallo choc elettorale. E nemmeno dallo choc di vedere la Casellati seconda carica dello Stato specificare: «Chiamatemi presidente, non presidenta».