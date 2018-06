Kyenge e De Magistris cantano alla Raggi : «Accogli i migranti a Ostia» (video)

di Guglielmo Federici

Cosa ci tocca vedere e ascoltare. La linea dura sugli sbarchi del governo sta facendo saltare l’equilibrio a tutti i buonisti, ma sta facendo venire fuori anche un senso del ridicolo senza fine. Come capita alla “strana coppia” formata dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l’eurodeputata Cécile Kyenge, buonisti all’arma bianca, che lanciano, ai microfoni di Radio Rock 106.6, un appello al sindaco di Roma Virginia Raggi di far sbarcare i migranti ad Ostia.

Parte l’eurodeputata, che si presta al patetico giochetto ridicolo cantando sulle note di Fin che la barca va di Orietta Berti. «Falla arrivare fino a Romaaaaa”, canta con un’intonazione traballante e infantile. Interviene poi De Magisteri, che si prende molto sul serio e parla rivolgendosi alla sua omologa romana: «Ciao, Virginia. Apri anche tu il porto di Ostia, per rimanere umana. Non è un fatto politico, è un fatto di umanità. Mentre sto parlando, bambini, donne e esseri umani stanno ancora nel Mar Mediterraneo. Siccome tu sostieni questo governo, in cui ci sta anche Salvini, fai una chiamata a Salvini e digli che nella vita non bisogna essere pietre, ma esseri umani. E noi sindaci lo siamo». La lezione sull’umanita, ancora… Poi nel montaggio del video pro immigrazione torna a cantare la Kyenge: «Fin che la barca va, lasciala andare, Fin che la barca va, tu non remare…». E, quindi l’apoteosi finale: « «E allora lasciamoli arrivare…».