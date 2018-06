«Juncker, bevi di meno»: la Meloni posta un video che fa il pieno sul web (video)

di Federica Argento

Juncker ha bevuto di nuovo e ha sparato un’altra bordata di insulti al popolo italiano. «Juncker, ribadisco, bevi di meno»: il port immediato di Giorgia Meloni dopo le espressioni offensive usate dal commissario Ue nei confronti degli italiani riscono nell’intento di mettere d’accordo tutti, simpatizzanti e no, che in pochi minuti rendono virale il post con il video di appoggio sul profilo Fb della leader di Fratelli d’Italia. «Noi non abbiamo niente da imparare da Juncker: gli italiani lavorano, lavorano così tanto da regalare all’Europa 4 milardi e mezzo l’anno , e che incolpano proprio perché l’Europa

«Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l’Ue per tutti i problemi dell’Italia»: sono le parole «inaccettabili e razziste» – come detto subito da Tajani e Salvini- espresse dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, pronunciate nella sessione di domande e risposte con il pubblico alla conferenza a Bruxelles «New Pact for Europe»: frasi che hanno scatenato una bufera mediatica che segue di poche ore il “caso” della parole del commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger. Basta così. Toglietegli l’alcol. La spiegazione “etilica” tra il rabbiosoe l’ironico di Giorgia Meloni è stata anchela sintesi gioonalistica usata da un'”alleata”che non ti aspetti, Lilli Gruber, che da Otto e mezzo su La 7: ha commentato così: «Magari nel tardo pomeriggio sale il tasso alcolemico…».