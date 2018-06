Irama trionfa ad “Amici”: è la sua rivincita: «Mai arrendersi» (video)

di Fabio Marinangeli

Ha trionfato Irama, come nelle previsioni. È lui il vincitore della diciassettesima edizione di Amici. Ha battuto la diciottenne Carmen, che ha dato il tutto per tutto. Ma il cantautore ventiduenne di Carrara portava con sé un bagaglio di esperienze notevole. Lì, nel programma della De Filippi, ha completato un percorso di crescita iniziato da qualche anno, con la partecipazione a Sanremo. Quindi aveva quella marcia in più che gli ha consentito di arrivare primo, nonostante la bravura dei suoi avversari. Il suo disco Plume è già in testa alla classifica degli album più venduti. Irama ha dedicato la vittoria alla nonna scomparsa da poco, per la quale ha scritto il brano Un respiro, uno dei sei inediti contenuti nel cd. Irama non è sconosciuto al mondo musicale: nel 2016, come detto, aveva partecipato a Sanremo nella sezione Nuove Proposte ma era stato eliminato a favore di Ermal Meta, che ha ritrovato quest’anno nella commissione esterna del talent di Canale 5. Nell’estate del 2016 aveva gareggiato e vinto per la categoria giovani al Coca Cola Summer Festival. Dopo un’esperienza con l’etichetta discografica Warner Music Italy che non aveva riscosso grande successo ha deciso nel 2017 di rimettersi in gioco e ricominciare da zero partecipando a una sfida del talent show Amici di Maria de Filippi.

Irama ha guadagnato subito la maglia e un banco nella scuola televisiva di Canale 5, da allora ha riscosso un successo dietro l’altro: con il primo inedito Un giorno in più, scritto da lui, ha raggiunto la vetta di iTunes. Che ne sai, Che vuoi che sia, Voglio solo te, Per sempre, Un respiro e Nera sono le altre sei tracce del disco Plume, pubblicato su etichetta Warner Music Italy. Con Plume Irama ha venduto 20mila copie la prima settimana ed è entrato nella classica Fimi-Gfk dei dischi più venduti in Italia, primo su iTunes, primo secondo e terzo su Amazon con tre versioni del disco differenti; primo su Apple Music, primo su Google Play, raggiunge quasi 6 milioni di stream su Spotify. Il singolo Nera è subito primo su iTunes e Apple Music e raggiunge 2 milioni di stream su Spotify. «Non avevo pensato di vincere. È stata una finale di grande condivisione. Io ho pensato più a trasmettere qualcosa che a vincere», ha affermato poco dopo la proclamazione.

«Imparare a rialzarsi è la cosa più importante», ha detto Irama. «Prima di Sanremo avevo provato anche ad entrare ad Amici ma non ci ero riuscito». Ma Irama, cresciuto dai genitori a pane e cantautori, non si è mai arreso: «La musica è tutto quello che ho. E dopo De Andrè e Guccini ho cominciato ad avvicinarmi all’hip hop», ha sottolineato il cantautore che indossa sempre due piume alle orecchie. «Sono molto legato alla simbologia e ormai le piume sono la mia identità. Magari un giorno non le indosserò più ma per ora mi vedo così. Mi sento più forte con le mie piume» Sul suo rapporto con la discografia dice infine: «Ho capito che è importante nella vita come nella musica affiancarsi alle persone giuste. E qui ad Amici ne ho incontrate tante».