Ingroia “supplica” Salvini: «Ti prego, fammi riavere la scorta che mi hanno tolto»

di Aldo Garcon

L’ex magistrato del pool antimafia Antonio Ingroia in “ginocchio” da Matteo Salvini. L’ex pm entrato (e uscito) nel mondo della politica e oggi avvocato di collaboratori di giustizia da alcuni mesi è senza protezione. E a togliergli la scorta non è stato il capo attuale del Viminale. Come riporta Il Fatto Quotidiano, Ingroia ha preso carta e penna e scritto tre lettere: la prima, il 16 maggio 2018, all’allora ministro dell’Interno Marco Minniti e al capo della polizia Franco Gabrielli in cui spiegava che «lo scrivente, pur nel rispetto delle competenze e della responsabilità degli Organi preposti alla verifica e alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento o la revoca del sistema di protezione già disposto, non può nascondere di essere rimasto sorpreso».

Ingroia scrive due lettere a Salvini

Le altre due lettere, Ingroia, le ha scritte al successore di Minniti, Matteo Salvini, al quale il 4 giugno scorso ha fatto notare che «il collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico ha riferito di specifici e concreti progetti omicidiari concepiti nei confronti dello scrivente e del pm Di Matteo, temporaneamente accantonati solo in quanto all’ epoca di difficile realizzazione». L’ultima, ancora a Salvini e in copia al sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (dei 5 Stelle), risale a pochissimi giorni fa, il 21 giugno: Ingroia chiede «una rivalutazione aggiornata della situazione di pericolo cui lo scrivente ritiene di essere attualmente ancora esposto». La «improvvisa e totale rimozione di ogni dispositivo di protezione potrebbe essere interpretato dalle organizzazioni mafiose e in particolare dai boss che ho più perseguito in questi anni – da Matteo Messina Denaro ai fratelli Graviano agli stessi corleonesi facenti capo a Leoluca Bagarella, nonché ai capi della ‘Ndrangheta – un segnale di abbandono e di isolamento da parte dello Stato nei confronti di chi per almeno 25 anni è stato percepito, a torto o a ragione, come un simbolo della lotta alla mafia, quale uomo delle Istituzioni e servitore dello Stato».