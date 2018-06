Incubo shaboo: 3 stranieri beccati a Roma a spacciare la “droga degli zombie”

di Martino Della Costa

La chiamano la droga degli zombie: perché riduce gli esseri umani in fantasmi devastati psico-fisicamente dagli effetti della potente sostanza stupefacente. Torna l’incubo della droga shaboo, e torna a partire dalla capitale, dove ieri sono stati fermati dai carabinieri per un controllo 3 stranieri risultati poi essere 3 pusher di shaboo in possesso di almeno una settantina di dosi.

Roma, torna l’incubo shaboo, la droga degli zombie

Proprio così: sono stati trovati con settanta dosi di shaboo in auto, le tre persone fermate ieri durante un controllo; un 27enne cinese e due filippini, un uomo e una donna di 35 e 36 anni, poi arrestati dai militari del Nucleo operativo della compagnia Roma Centro per spaccio di sostanze stupefacenti. Per i pusher, a seguito dell’udienza di convalida, sono stati disposti rispettivamente: la misura cautelare in carcere per la filippina, la misura cautelare degli arresti domiciliari per il cinese e la misura cautelare dell’obbligo di firma per l’altro filippino. Tutto è cominciato ieri pomeriggio quando, impegnati in un posto di controllo sulla circolazione stradale in via di Torrevecchia, i carabinieri hanno fermato i tre a bordo dell’auto. Durante gli accertamenti, però, i fermati hanno mostrato segni di impazienza e nervosismo e così i militari hanno approfondito i controlli. L’ispezione del veicolo ha permesso di recuperare 70 dosi di shaboo che erano stati nascosti in diverse fessure dell’abitacolo.

Fermati 3 pusher, 2 filippini e un cinese: nascondevano 70 dosi

E non solo: i carabinieri sono poi risaliti alla stanza del B&B, in viale Trastevere, dove alloggiavano due di loro e sono intervenuti per una verifica. Anche qui, ben nascosti in un’intercapedine del letto, sono state rinvenute altre dosi della stessa sostanza: ben 370, pronte allo spaccio, oltre che materiale per il confezionamento. Materiale e strumentazione per il confezionamento sono stati trovati anche nel negozio di casalinghi, in via Baldo degli Ubaldi, gestito dal cinese, dove i carabinieri, al piano seminterrato, hanno trovato e sequestrato anche una pistola, perfetta replica di una Beretta, priva del tappo rosso.