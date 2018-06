Incidente in allenamento: grave la campionessa di ciclismo Vogel (video)

di Redazione

Grave incidente per la tedesca Kristina Vogel, due volte campionessa olimpica di ciclismo su pista. La 27enne tedesca mentre stava effettuando una progressione in allenamento al velodromo di Cottbus, si è scontrata con un altro atleta era entrato all’improvviso in pista ed è caduta violentemente a terra. Vogel è stata portata prima in ospedale a Cottbus, poi tramite elisoccorso al Trauma center di Berlino. “Siamo molto preoccupati per Kristina, sta davvero male” ha detto il tecnico della nazionale tedesca, Detlef Uibel.

La Vogel ha vinto due ori olimpici e 11 campionati del mondo

Dalle prime ricostruzioni, la Vogel, 2 ori olimpici e 11 titoli mondiali, stava correndo insieme alla compagna Pauline Grabosch e mentre aveva accelerato una volta che la collega si era defilata dalla pista si è scontrata con un altro ciclista entrato sul circuito qualche istante prima. La campionessa teesca ha battuto violentemente la testa e la schiena, rimanendo comunque cosciente, ed è subito stata trasportata nell’ospedale locale dove è stata sottoposta a una tac. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero molto serie.