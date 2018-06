Incendio a Messina, tra le fiamme muoiono 2 fratellini di 13 e 10 anni

di Lorenza Mariani

L’aria soffocante, l’odore acre del fumo e le quelle lingue di fuoco che avvolgevano tutto, divorandolo: sono morti così, in un terribile incendio a Messina, due fratellini di 13 e 10 anni: per loro non c’è stato nulla da fare. Il rogo si è sviluppato verso le 4 di questa mattina, in via dei Mille, nel centro cittadino, sembra – ma è ancora tutto in fase di accertamento – sviluppatosi nella cucina di un appartamento al primo piano dell’edificio andato a fuoco. Al momento i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per bonificare la zona. Sono in corso indagini per capire l’origine del rogo.

Incendio a Messina: morti due fratellini di 13 e 10 anni

Una tragedia improvvisa che ha colto una intera famiglia nel sonno: i genitori delle due piccole vittime – il papà di 38 anni e la mamma di 39, entrambi commercianti, hanno affrontato il fumo e il fuoco che avviluppava tutto intorno a loro e sono disperatamente riusciti a portare in salvo i due figli più piccoli di 8 e 5 anni, ma per gli altri due non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sarebbe stata una vicina di casa. Le fiamme ora sono state domate e la palazzina è stata evacuata. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto e le indagini della polizia sono in corso per accertare le cause dell’incendio, e cercare di dare almeno una spiegazione alla morte di due bambini vittime di un incendio che li ha improvvisamente imprigionati e uccisi.