In preda alla gelosia va a casa dall’ex moglie e devasta la camera da letto

di Massimo Baiocchi

In preda alla gelosia, come una furia, si è recato in casa della moglie separata e ha spaccato tutto. Così a Poggibonsi (Siena), la notte scorsa, i carabinieri hanno arrestato per violazione di domicilio con violenza sulle cose, danneggiamento e atti persecutori, un uomo di 39 anni, operaio, con precedenti denunce a carico. Non rassegnatosi alla recente separazione con la moglie, insegnante di professione, dopo ripetute molestie e minacce rivolte nel corso pomeriggio e della serata di ieri, il 39enne si è recato presso l’abitazione della donna, in un condominio di Staggia Senese. Qui, preso dalla furia, l’ex marito ha spaccato la porta d’ingresso, ha urlato come un ossesso ma senza colpire la donna. In una sceneggiata di gelosia ha danneggiato arredi e suppellettili, con la camera da letto che è stata totalmente devastata. Prima dell’ingresso dell’ex marito, la donna era riuscita a chiamare i carabinieri al 112 e l’intervento dell’equipaggio di una gazzella ha consentito di cogliere l’uomo in flagranza di reato e di evitare possibili ulteriori pericoli per la donna. L’uomo, che non ha opposto resistenza ai carabinieri che lo hanno bloccato, è stato condotto in caserma e successivamente ristretto per ordine dell’autorità giudiziaria all’interno della propria abitazione agli arresti domiciliari. Da quell’appartamento il 39enne non potrà uscire senza incorrere nel reato di evasione, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e delle contestuali possibili misure cautelari che gli potranno essere imposte. La donna è stata messa in contatto con un centro specializzato nella gestione di situazioni di violenza di genere, in modo da poter contare su un fattivo supporto anche psicologico in questo particolare momento.