In Italia sempre più persone in povertà assoluta: nel 2017 arrivate a 5 milioni

di Sveva Ferri

È un quadro drammatico quello che esce dall’annuale rapporto dell’Istat sulla povertà in Italia. Nel 2017 è cresciuta sia quella assoluta sia quella relativa. Alla prima si ascrivono 1 milione e 778mila famiglie residenti, composte da 5 milioni e 58mila individui. Per la seconda si parla di 3 milioni 171mila famiglie residenti, per 9 milioni e 368mila individui. Le percentuali sono in crescita rispetto al 2016, quando in povertà assoluta si attestava il 6,3% delle famiglie, a fronte del 6,9% del 2017, e in povertà relativa il 10,6%, contro il nuovo 12,3%. Per quanto riguarda gli individui, poi, nel 2016 in povertà assoluta era il 7,9% ora l’8,4%; in povertà relativa il 14% contro il 15,6 del 2017. Entrambi i valori sono, inoltre, i più alti della serie storica, che prende avvio dal 2005, sottolinea l’istituto di statistica.

La famiglie che soffrono maggiormente la povertà assoluta sono quelle con figli minori: dove c’è un solo figlio arriva al 10,5%; dove ci sono tre o più figli minori arriva a un drammatico 20,9%. Dal punto di vista della distribuzione sul territorio, le famiglie più colpite vivono nel Mezzogiorno (al 10,3% di famiglie in povertà assoluta rispetto all’8,5% del 2016) e le più penalizzate nel Mezzogiorno vivono nelle aree metropolitane (10,1% contro il 5,8% del 2016). A giocare un ruolo determinante è il lavoro: la povertà assoluta diminuisce tra gli occupati (sia dipendenti sia indipendenti) e aumenta tra i non occupati; nelle famiglie con persona di riferimento operaio, l’incidenza della povertà assoluta (11,8%) è più che doppia rispetto a quella delle famiglie con persona di riferimento ritirata dal lavoro (4,2%). E un ruolo lo gioca anche il livello di istruzione: cresce rispetto al 2016 l’incidenza della povertà assoluta per le famiglie con persona di riferimento che ha conseguito al massimo la licenza elementare: dall’8,2% del 2016 si porta al 10,7%. Le famiglie con persona di riferimento almeno diplomata, mostrano valori dell’incidenza molto più contenuti, pari al 3,6%.

L’incidenza della povertà assoluta, spiega l’Istat, è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia (che si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica e per tipo di comune di residenza).

Come quella assoluta, la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) o 5 componenti e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di riferimento è un under35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquattrenne. L’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati (19,5%) e per quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione (37,0%), queste ultime in peggioramento rispetto al 31,0% del 2016. Si confermano poi le difficoltà per le famiglie di soli stranieri: l’incidenza raggiunge il 34,5%, con forti differenziazioni sul territorio (29,3% al Centro, 59,6% nel Mezzogiorno). La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media per persona nel Paese (ovvero alla spesa pro-capite e si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per il numero totale dei componenti). Nel 2017 questa spesa è risultata pari a 1.085,22 euro mensili.