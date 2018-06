In Italia 1 giovane su 4 non studia e non lavora: è il dato peggiore d’Europa

di Luciana Delli Colli

Italia maglia nera per i Neet, cioè i giovani tra i 18 e i 24 anni che non hanno un lavoro e non lo cercano e nemmeno stanno studiando. Nel 2017 erano il 25,7%, più di 1 su 4, a fronte di una media europea tornata ormai quasi ai livelli pre-crisi e attestata al 14,3%. Il dato emerge da uno studio di Eurostat. «Questa per me è un’emergenza nazionale ed è per questo che entro giugno voglio portare in Consiglio dei ministri il #DecretoDignità», è stato il commento su Facebook del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

Secondo Eurostat, sono oltre 38 milioni i giovani tra i 18 e 24 anni che vivono nell’Unione europea. La stragrande maggioranza di questi giovani è impegnata nell’istruzione o nella formazione e/o nel mondo del lavoro. Nel 2017, il 40,4% si stava formando, il 27,4% ha dichiarato di avere un lavoro e un ulteriore 17,8% di studiare e lavorare. Ciò significa che l’anno scorso, il 14,3% era Neet. Dal 2012 nell’Ue i Neet sono diminuiti continuamente, passando dal 17,2% all’attuale 14,3%, non lontano dai livelli pre-crisi (fino al 2008).

Dunque, l’Italia guida la drammatica classifica dei Neet, davanti a Cipro (22,7%), Grecia (21,4%), Croazia (20,2%), Romania (19,3%) e Bulgaria (18,6%). Una media superiore al 15% è stata registrata anche in Spagna (17,1%), seguita da Francia (15,6%) e Slovacchia (15,3%). Al contrario, la percentuale più bassa di Neet è stata registrata nei Paesi Bassi (5,3%), davanti a Slovenia (8,0%), Austria (8,1%), Lussemburgo e Svezia (entrambi 8,2%), Repubblica ceca (8.3 %), Malta (8,5%), Germania (8,6%) e Danimarca (9,2%).