Improvvisa pioggia di milioni targati Pd sul paese natìo del premier Conte

di Monica Pucci

Sicuramente trattasi di coincidenza, anzi, di atto dovuto o comunque ampiamente programmato. Eppure incuriosisce il fatto che proprio nel giorno in cui il premier Conte, pugliese doc, della provincia di Foggia, parla in Parlamento e incassa la fiducia al Senato per il suo governo giallo-verde, dalla Regione Puglia arrivi lo stanziamento di una pioggia di milioni per le sue terre d’origine. Da parte del più grillino dei piddini, il governatore Michele Emiliano, che in una delibera fresca fresca ha destinato 64 milioni di euro per strade, beni culturali, scuole opere di efficientemento energetico e di contrasto al dissesto idrogeologico di tutti i comuni dei Monti Dauni.

La zona dove è nato è cresciuto il premier Conte, con tanti piccoli comuni, tra cui Volturara Appula, il luogo di nascita del professore foggiano. La Regione Puglia ha mobilitato i 40 milioni di euro dal POR FESR/FSE 2014-2020 e ha aggiunto, dal proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e dal POR, altri 20 milioni di euro complessivi per tutti i Comuni dell’area, da Accadia a Volturino, passando per Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Sant’Agata di Puglia, Troia e Volturara.

Festa grande, a Volturara Appula, e non solo per la nomina e la fiducia incassata dal concittadino illustre….

