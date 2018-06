Immigrazione, ricominciano gli sbarchi dalla Libia. Una regia precisa dietro le ondate decise a tavolino

di Paolo Lami

Qualcuno sta giocando con le vite umane, con il risiko dell’immigrazione. Dopo settimane di stop e di silenzio, ricominciano come per miracolo, le ondate di sbarchi dell’immigrazione dalla Libia. Ieri erano sbarcati in 500 dalle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye. Ora sono in arrivo altri 1.000 immigrati, recuperati di fronte alle coste libiche dalla nave Acquarius della Ong SOS Méditerranée. In tutto circa 1.200 immigrati partiti dalla Libia.

Ricomincia, dunque, il via vai delle navi delle Ong, di quelle organizzazioni che vivono e prosperano sul business dell’immigrazione. E si rinforza il sospetto che non ci sia una casualità dietro il calendario delle partenze dalla Libia e degli arrivi, programmati, in Italia. E che non siano – almeno non solo – una questione di meteo e di mare favorevole.

È proprio il caso di dire, c’e qualcuno che rema contro. E che, forse, scandisce i tempi delle ondate dell’immigrazione secondo i tempi della politica italiana. C’è un parallelismo sospetto che fa pensare.

Ieri è arrivata nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, la nave, dell’omonima Ong tedesca Sea Watch, battente bandiera olandese, con a bordo 232 immigrati soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia.

La nave ha stazionato per tre giorni in acque Sar prima che giungesse, dall’Italia, l’autorizzazione all’approdo in un porto italiano indicato, dal Viminale, nel porto di Reggio Calabria. Sea Watch 3 è la prima nave con immigrati a sbarcare dopo l’insediamento del nuovo governo M5S-Lega.

Contestualmente un’altra nave, la Seefuchs imbarcazione da diporto battente bandiera olandese, ma riconducibile a un‘altra Ong tedesca, la Sea Eye, ha sbarcato a Pozzallo 126 immigrati. Altri 119 sono stati sbarcati, sempre a Pozzallo, dall’inbarcazione Diciotti della Guardia costiera.

La Seefuchs dell’Ong tedesca Sea Eye è la stessa imbarcazione che ieri aveva fatto sapere di essere stata respinta da Malta che aveva rifiutato l’attracco nonostante fosse obbligata ad accettarlo. E proprio li a Malta risiede l’organizzazione, finanziata dallo speculatore ebreo George Soros, che sta mettendo sotto pressione l’Italia con sbarchi continui.