Immigrato ucciso in Calabria, fermato il sospetto nel mirino degli inquirenti: è sotto torchio

di Lorenza Mariani

Era sotto osservazione da un po’: individuato, braccato e ora sottoposto a a fermo. Lui è Antonio Pontoriero, un 43enne di San Calogero già indagato per l’omicidio del maliano Soumayla Sacko, l‘immigrato ucciso in Calabria, freddato sabato sera nel paese vibonese mentre insieme a due connazionali stava prendendo delle lamiere da una vecchia fornace abbandonata. Così oggi, come si apprende dal sito dell’Ansa, la Procura ha disposto il fermo «ancora prima dell’esito dei risultati dello stub», fermo che «è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Tropea».

Immigrato ucciso in Calabria: fermato il sospetto numero uno

L’uomo, del resto, è entrato sin dai primi passi dell’inchiesta nel mirino degli inquirenti: il fermo del sospettato allora, scattato nella notte, è arrivato al termine di una serie di riscontri e, come riporta il sito del Messaggero in queste ore, «alla luce di un’ulteriore assunzione di informazioni che hanno confermato un «quadro che era evidente sin dall’inizio», secondo quanto si è appreso alla Procura di Vibo Valentia». Ora Pontoriero, iscritto nel registro degli indagati a poche ore dal delitto, e come anticipato, sin dalle prime battute dell’indagine sulla morte del 39enne immigrato del Mali, in base a quanto dichiarato e testimoniato dai due stranieri che erano con la vittima al momento dell’agguato, è accusato di omicidio e porto e detenzione illegale di arma.

Evidenze e riscontri che hanno portato al fermo

Ad inchiodarlo, soprattutto la descrizione delle caratteristiche fisiche, dell’abbigliamento e dell’auto del sospetto, rese agli inquirenti al lavoro sul caso. Per tutta questa serie di ragioni e, soprattutto, in virtù di evidenze e riscontri dell’inchiesta, come riporta ancora il quotidiano capitolino, nonostante si attendesse per completezza dell’indagine il referto del test dello stub a cui Pontoriero è già stato sottoposto, «gli inquirenti hanno ritenuto di avere un quadro già ben delineato anche in assenza dei risultati della prova, che devono ancora arrivare».