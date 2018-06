Il sindaco M5S di Livorno “apre” il porto ai migranti. Poi si accorge della gaffe

di Elsa Corsini

Quando il buonismo e l’ignoranza si infrangono sulla realtà. È il caso del sindaco grillino di Livorno, Filippo Nogarin, che dalla sua pagina Facebook annuncia di essere pronto ad aprire il porto di Livorno per accogliere la nave Aquarius con il suo carico di 629 vite umane. «Ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il presidente della Camera Roberto Fico», si legge nel post, poi rimosso. Qualcuno deve avere informato il distratto primo cittadino livornese che proprio il ministro dei Trasporti di fede grillina, d’intesa con il vicepremier Matteo Salvini, ha decretato la chiusura di tutti i porti italiani e chiesto a Malta, come porto più vicino e sicuro, di accogliere l’imbarcazione con i naufraghi.

Nel post, poi scomparso da Facebook, Nogarin ricalca il solito refrain dell’accoglienza senza se e senza ma dimostrando di vivere su Marte. «Io capisco perfettamente – dice il sindaco – che si voglia dare un segnale all’Europa, chiedendo un cambio di passo sulle politiche migratorie, ma questo braccio di ferro con Bruxelles non può essere fatto sulla pelle di centinaia di uomini, donne e bambini. Se voltiamo la testa dall’altra parte e smettiamo di essere uman’, finiamo per non essere diversi dagli scafisti, che fanno affari giocando con la vita e la disperazione di migliaia di persone». A svegliare dal sonno il sindaco che prende le distanze dal suo governo senza “accorgersene”, ci pensa il deputato livornese del Pd, Andrea Romano: «A Filippo Nogarin serve ricordare che i porti italiani sono stati chiusi dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli (appartenente al suo stesso partito, il Movimento Cinquestelle) in accordo con il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio (anch’egli del Movimento Cinquestelle) su indicazione politica dell’altro vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini». Nel commentare la gaffe di Nogarin l’esponente dem, neanche a dirlo, denuncia la politica del governo. «La chiusura dei porti è una gravissima scelta. giocata sulla pelle di centinaia di disperati con il rischio di esporre l’Italia all’isolamento europeo e internazionale, realizzata e condivisa fino ai dettagli dal movimento Cinquestelle e dalla Lega». La distrazione di Nogarin tradisce la confusione dei pentastellati di fronte alle politiche dell’esecutivo. A trazione leghista o grillina?