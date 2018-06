Il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, in missione in Italia

di Redazione

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg è in missione in Italia. Oggi ha incontrato alla Farnesina il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Domani vedrà il premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta

Nel colloquio tra Moavero e Stoltenberg, definito in una nota della Farnesina «più che cordiale», c’è stato un ampio scambio di vedute sui principali temi dell’Alleanza, anche nella prospettiva del vertice dei Capi di Stato e di Governo della Nato in programma a Bruxelles l’11-12 luglio prossimi, in occasione del quale il ministro Moavero accompagnerà il Presidente del Consiglio.

Con riferimento alla questione della postura di sicurezza della Nato, fa sapere la Farnesina, il Moavero ha sottolineato l’importanza per l’Italia che al vertice di Bruxelles venga riaffermato l’approccio dell’Alleanza per una sicurezza a 360 gradi e non venga trascurata la proiezione di stabilità verso il fianco Sud da dove provengono importanti sfide per l’Alleanza, a partire dal terrorismo. L’impegno della Nato a Sud costituisce una componente essenziale del suo adattamento strategico.