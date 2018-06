Il renziano Nobili fa autocritica su Marino: “Sbagliammo, ma lui era un pasticcione”

di Redazione

Autocritica del renziano Luciano Nobili, plenipotenziario del Pd a Roma, che in un’intervista al Foglio dice: “Con Marino abbiamo sbagliato”. Il riferimento è alla decisione di costringere l’ex sindaco alle dimissioni: “La sera del biliardino dicemmo che si doveva salvare Marino a tutti i costi. E solo dopo pochi mesi decidemmo invece di mollarlo. Mi rendo conto che in quei giorni non siamo stati comprensibilissimi. Tuttavia va tenuto conto di un fatto, della complicazione del momento, della pressione mediatica, dei troppi pasticci del sindaco. Certo una cosa è indiscutibile, il prezzo del fallimento di Marino lo stiamo pagando ancora oggi”. La sera del biliardino sarebbe quella del luglio 2015 alla Festa dell’Unità di Roma in cui Renzi, con Luca Lotti e Matteo Orfini, prese decisioni importanti sulla sorte della giunta romana per poi concedersi una partita al biliardino.

L’intervista di Nobili non è passata inosservata e così gli ex consiglieri capitolini del Pd Gianni Paris, Antonio Stampete, Dario Nanni, Erica Battaglia, Maurizio Policastro e Cecilia Fannunza hanno stilato una lunga nota in cui replicano polemicamente a Nobili, il quale a loro avviso «non solo candidamente ammette il suo personale errore di aver preso una decisione sbagliata, ma omette anche di chiedere scusa a quella classe dirigente eletta democraticamente e obbligata a consegnare ad un notaio le sorti del loro destino e di Roma e soprattutto omette di chiedere scusa ad una città, appunto, che oggi paga un prezzo altissimo”. Ma Nobili su Marino non cambia idea: “Marino non comunicava, non sapeva valorizzare le cose buone che faceva. E ci portò tutti di fronte a un vicolo cieco”.