Il rapper Gemitaiz augura la morte a Salvini (video). Il ministro replica: «Ma chi è?»

di Monica Pucci

“Distinguetevi dall’ignoranza. Questa storia di chiudere i porti è imbarazzante e ci fa apparire disumani”, ha scritto qualche giorno fa sui social il rapper Gemitaiz, al secolo Davide De Luca. “Sapete che non sono il tipo che si interessa di politica, ma qua non si tratta di destra o di sinistra, si tratta di buonsenso. Una persona che decide di prendere una decisione del genere, è una persona ignorante, disinformata e senza coscienza universale, così come i suoi sostenitori. Non riuscirete a nascondere dietro scelte politiche una cosa becera e sbagliata come il razzismo, questo velo che avete steso non vi copre affatto, vi vediamo benissimo”, ha poi affermato nei video postati, nei quali si giustifica delle frasi in cui augurava a Matteo Salvini la morte.

video

«Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa», si leggeva nel post poi rimosso dal profilo del cantante. «Ma chi è ‘sto fenomeno? Che problemi ha secondo voi?», si è chiesto il vice premier.