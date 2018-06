Il procuratore di Catania attacca le Ong: «Il loro sistema è sbagliato»

di Redazione

«Il sistema attuale di soccorso in mare tramite navi di Ong o altro, è un anello di un sistema che è profondamente sbagliato nella sua struttura perché è impossibile pensare che si debba affidare il legittimo diritto di persone che hanno diritto alla protezione internazionale, di venire in Europa per vedere esaminata la loro situazione a un traffico che appartiene a soggetti criminali». Lo ha detto il procuratore della Repubblica a Catania Carmelo Zuccaro rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro sul l’immigrazione organizzato da Area democratica per la Giustizia.

«È necessario che non sia questo, che venga interrotto questo tipo di canale di afflusso – ha aggiunto – e che invece nei Paesi che sono direttamente coinvolti dalle partenze di questi migranti si aprano degli hot spot nei quali si possa effettivamente fare un primo esame delle richieste e poi dividere le varie quote secondo ovviamente le esigente e le disponibilità dei Paesi europei». «Se non combattiamo il traffico dei migranti – ha sottolineato – non riusciremo mai a debellare un fenomeno che sta avendo effetti devastanti di corruzione anche in Paesi ovviamente meno strutturati, parlo della Libia e non solo della Libia purtroppo».

Le parole di Zuccaro sono duramente commentate da Matteo Orfini. «Leggo le dichiarazioni del pm Carmelo Zuccaro secondo cui le Ong “sono parte di un sistema profondamente sbagliato“. Se sono state ben riportate, le trovo onestamente sconcertanti». «È profondamente sbagliato – aggiunge il presidente del Pd – che ci siano trafficanti di esseri umani. È profondamente sbagliato che ci siano veri e propri lager in Libia. È profondamente sbagliato che molti, troppi, preferiscano chiudere gli occhi e fingere che questo non sia un problema. È profondamente sbagliato che uomini, donne e bambini muoiano ogni giorno in mare».