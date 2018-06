Il presidente della Provincia di Bolzano offende gli italiani. La Biancofiore: «Si dimetta»

di Stefano Amici

Parole vergognose, quelle del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, contro l’italianità che meriterebbero il commissariamento. Come in altre occasioni ha espresso «un profondo disprezzo per l’italiano che qui si insegna ai bambini fin dall’asilo». L’offesa insopportabile per la comunità italiana altoatesina viene denunciata dalla parlamentare azzurra Michaela Biancofiore, coordinatore regionale del Trentino Alto Adige, che su Facebook posta la prima pagina del quotidiano Bolzano nella quale si riporta la notizia che il presidente della Provincia attribuisce il cattivo funzionamento dell’ospedale di Bolzano alla gestione italiana. «Per Kompatscher, dando un esempio di incivile convivenza – scrive la Biancofiore – l’ospedale di Bolzano non funziona male perché è enorme e vi confluiscono pazienti da tutta la Provincia, ma perché – udite udite .. è gestito dagli ITALIANI!!!». La tesi anti-italiana è riportata da alcuni media tedeschi con tanto di virgolettati: «L’ospedale di Bolzano è stato lasciato per troppo tempo in mano agli italiani. Qui – dice Kompatscher – dobbiamo riprendere il comando in modo che le cose funzionino».

Bolzano, l’offesa agli italiani del presidente della Provincia

La parlamentare azzurra non ci sta. «Mentre l’Italia tutta, e il governo in primis, è impegnata a difendere i propri interesse in Europa e i propri confini, un presidente della Provincia di un ente locale italiano, italiano, sebbene provincia autonoma, pensa bene di palesare quanto lampante da sempre a noi autoctoni, qualcuno ha il coraggio di dare del razzista a Salvini, quando un presidente di un’istituzione italiana si permette la discriminazione etnica pubblica di concittadini italiani da lui tenuti a rappresentare secondo il diritto di uguaglianza e principio fondamentale,garantito dalla costituzione». La Biancofiore, che su Fb invita a sottoscrivere una mozione per mandare a casa il “personaggio”, preannuncia una interrogazione all’Unar, l’ufficio nazionale anti discriminazioni razziali e al ministro degli Interni, per verificare se ricorrono le motivazioni per il commissariamento della Provincia. «Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano si vergogni e chieda scusa a tutti gli altoatesini che non avevano bisogno di questo sfregio, all’Italia che ha permesso il fiorire dell’autonomia e agli italiani che qui contribuiscono a renderla florida». Alla Svp, dopo questo scivolone, conviene – conclude tra l’ironico e l’amaro – ripescare in extremis e cospargendosi il capo di cenere, Durnwalder!