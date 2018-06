Il premier Giuseppe Conte arriva alla parata tra gli applausi della folla (video)

di Redazione

2 giugno: il premier Giuseppe Conte arriva al Milite ignoto applaudito dalla folla poi saluta le autorità. In 5mila, tra militari e civili, prendono parte alla parata del 2 giugno a via dei Fori Imperiali, a Roma. In tribuna d’onore, accanto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche il neo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un grande striscione tricolore è stato srotolato al Colosseo. La sfilata è stata preceduta da una cerimonia all’Altare della Patria.

(Foto: Polizia di Stato)